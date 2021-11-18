Парламент Австрии разрешил судить бывшего канцлера Себастьяна Курца

Парламент Австрии лишил бывшего канцлера, лидера Народной партии Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности. Решение это было принято единогласно, что не стало неожиданностью. Сам Курц просил своих соратников поддержать этот запрос прокуратуры. Он заявлял, что намерен доказать свою невиновность по делу о коррупции.

Политика подозревают в пособничестве получению взяток и злоупотреблении доверием. По версии следствия, он может быть причастен к фальсификации соцопросов и распространению агитационных материалов за государственный счёт.

Из-за этого уголовного дела 9 октября Себастьян Курц объявил о своей отставке. Он объяснил этот шаг желанием удержать страну от сползания в хаос во время подготовки крупных реформ. и кризиса, вызванного пандемией.