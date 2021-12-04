В Антарктиде полярный день прервался на шесть минут: на континенте — полное солнечное затмение. Наблюдать его могли немногие: полоса лунной тени была шириной не больше 260 км. Полная темнота длилась около 2 минут. В южных районах Австралии, Новой Зеландии и ЮАР затмение было частичным.

Сейчас в южном полушарии лето, а в Антарктиде — полярный день, который который продлится до апреля. Следующее полное солнечное затмение произойдёт в апреле 2023 года, его можно будет увидеть на территории Австралии.