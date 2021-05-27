Красное суперлуние: три в одном

В ночь на четверг в небе наблюдалось необычное и зрелищное природное явление – красное суперлуние. Совпали сразу три астрономических события: во-первых – полное лунное затмение – Земля находилась между Солнцем и Луной, отбрасывая на неё свою тень, в результате чего Луна приобрела красноватый оттенок. Во-вторых – полнолуние, а также суперлуние: Луна, которая вращается по эллиптической орбите, находилась ближе всего к нашей планете, и её видимый размер был максимальным. Благодаря ясной погоде, суперлунием, которое продолжалось несколько минут, можно было полюбоваться во многих частях мира.