Праздник Божоле-нуво: все почти как раньше

Божоле-нуво не заставило себя ждать: вино нового урожая торжественно представлено во французском Божё с наступлением, как того требует традиция, третьего четверга ноября. До пандемии коронавируса праздник вина в небольшом городке к северу от Лиона привлекал тысячи туристов. Сегодня гостей меньше, но организаторы мега-вечеринки рады и такой аудитории - после мертвого, по их словам, прошлогоднего сезона

"Сегодня у нас наконец радостно на сердце, ведь прошлый год был просто ужасным, - признается организатор фестиваля Алан Лафоре. - Поэтому сегодня мы счастливы, мы празднуем! Божоле, дружба общение - всего этого сегодня в избытке".

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"У меня впервые получилось попасть на праздник Божоле, - рассказала девушка. - Нас просто потрясающе приняли, здесь теплая и приятная атмосфера, все счастливы. И мы рады, что удалось повидать людей, побыть вместе особенно сейчас, в год ковида. Очень хороший вечер!"

На улицах Божё музыканты играли и для местных жителей, и для гостей, чествуя виноградарей и плодородную землю региона. Божоле изготавливают из винограда сорта "гамэ", в нем отчетливы фруктовые нотки. Такое вино не предназначено для длительного хранения и выпивается в первые месяцы после выпуска.

Наступление третьего четверга ноября во Франции встречают как Новый год: ровно в полночь открывают бочки и молодое вино льётся рекой. С этого момента Божоле-нуво выходит на полки магазинов и неизменно появляется в винных картах французских и европейских ресторанов.