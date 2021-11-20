Французы против насилия в отношении женщин

Десятки тысяч манифестантов прошлись маршем по улицам Парижа, а также других французских городов в знак протеста против насилия в отношении женщин.

Участники маршей требовали от правительства увеличить финансирование программ по борьбе с домашним насилием.

Согласно исследованиям, во Франции ежегодно 220 тысяч женщин подвергаются насилию со стороны своего партнера, а с начала текущего года 101 женщина была убита своим сожителем.