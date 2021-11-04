Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

800 спасённых мигрантов направляются к Лампедузе

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
euronews_icons_loading
Спасенные в мальтийских водах мигранты. Октябрь, 2021 год
Спасенные в мальтийских водах мигранты. Октябрь, 2021 год   -   Авторское право  Valeria Mongelli/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Около 400 мигрантов были спасены судами немецких неправительственных организаций в мальтийских водах.

Теперь на борту одного из них - Sea Eye - около 800 человек. Судно взяло курс на сицилийский остров Лампедуза.

Спасенные минувшей ночью мигранты находились на деревянной двухпалубной лодке, давшей течь. Как заявляют в НПО, мальтийские власти проигнорировали сигнал о бедствии.

Sea-Eye пока не получило разрешения зайти в порт Лампедузы.

Правая итальянская партия "Лига" призвала к тому, чтобы суда НПО шли на Мальту, так как центр приема мигрантов на Лампедузе уже несколько месяцев как переполнен.