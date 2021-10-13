Великобритания заплатит за мигрантов

Великобритания собирается в ближайшие неделе выплатить Франции обещанные средства - для береговой охраны и борьбы с трафиком мигрантов. Шаг, который должен снизить напряженность в диалоге соседей; он резко ухудшился сначала из за разногласий вокруг промысловиков, теперь из- из-за ситуации с нелегалами. Число беженцев, переправляющихся в Великобританию с французской стороны, в последние дни критически возросло.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, уточнил: "Вчера вечером британский министр сообщила, что нам выплатят 63 миллиона евро, о которых мы договорились. Я очень рад, я ни секунды не сомневался, что британцы - люди чести".

Франция и Великобритания в июле договорились сообща бороться с нелегальной иммиграцией. Соглашение, в числе прочего,предусматривает двукратное увеличение числа полицейских, патрулирующих французские пляжи, чтобы препятствовать отправлению лодок через Ла-Манш. Ранее на фоне резкого роста числа прибывающих нелегалов в МВД Великобритании пригрозили "придержать" обещанные Франции деньги, считая, что французы неэффективно патрулируют свое побережье.