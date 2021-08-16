Мигранты ищут безопасный порт

Итальянское судно RESQ спасло еще 82 мигранта в Средиземном море. Теперь на его борту 166 беженцев из Гвинеи, Туниса, Кот-д'Ивуара и Камеруна, включая 12 несовершеннолетних, среди них — 9-месячный ребенок.

Спасенные в воскресенье мигранты дрейфовали на трех деревянных лодках в мальтийских водах.

На данный момент судно RESQ находится в нескольких морских милях от острова Лампедуза, его экипаж запросил безопасный порт для высадки мигрантов.

Согласно данным МВД Италии, за период с августа 2020 по июль 2021 страна приняла более 49 тысяч мигрантов — вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период. Основная часть из них прибыла на итальянскую территорию на самодельных лодках, остальные были спасены на море.

Среди стран, откуда мигранты начинают свой опасный путь через Средиземноморье в Европу, - лидируют Ливия, Тунис, Турция, Алжир и Греция.

Судно RESQ присоединилось к спасательной операции в июле, на ее борту 20 членов экипажа из 6 стран.