Екатерина Алёхина: женский путь к звёздам Michelin

Село Ильинское, Подмосковье. Именно здесь находится ресторан Biologie с концепцией "ноль отходов".

Меньше года назад его открыла Екатерина Алёхина, ставшая в середине октября первой в России женщиной шеф-поваром со звездой Michelin.

Ресторан получил звезду, как "очень хороший ресторан в своей категории", а также "зеленую звезду" - этим знаком отмечают заведения, которые учитывают сезонность, сокращают пищевые отходы и используют инновации, заботясь о будущем. Но в планах Алёхиной - более дальновидный проект.

Моя мечта расположить Biologie на своей земле, чтобы на месте были козы, коровы и куры Екатерина Алёхина шеф-повар ресторана Biologie

Екатерина открыла свой ресторан в 45 лет на свои собственные сбережения, около 1,5 млн рублей. Своим примером она показывает, что следование стереотипу "место женщины - на кухне" может указать на путь к звездам - звездам Michelin.

Мы, девушки, всю жизнь дома готовим: кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому что здесь такого сверхъестественного, что я готовлю просто для большего количества гостей. Делайте! Делайте! И делайте! Может быть на 11-й раз у вас получится, может быть на 2-й, может быть на 4-й, но каждое ваше падение - это опыт Екатерина Алёхина шеф-повар ресторана Biologie

Алёхина - первая и пока единственная женщина шеф-повар в России, отмеченная звездой Michelin. Да и в мире в процентном соотношении, удостоенных престижным знаком отличия мужчин больше, чем женщин.

По словам ресторанного критика Елены Чекаловой, такое гендерное неравенство на кухне можно объяснить.

Я понимаю, что это такой колоссальный труд. Именно из-за этого мы так редко можем встретить на кухне, потому что - тебя муж не увидит, тебя дети не будут видеть, если ты настоящий шеф-повар Елена Чекалова ресторанный критик и блогер

При этом, побывав в ресторане Biologie кулинарный блогер написала разгромный отзыв, сопроводив его фото-доказательствами, по ее мнению, неправильной подачи блюд и плохого качества продуктов.

В заключение Чекалова заявила, что теперь ее доверие к рейтингу Michelin подорвано. И связано это в том числе и с "политкорректной этикой" гида при присуждении звезды, так как шеф-поваром ресторана является женщина.

Ресторан возмутился таким отзывом и намерен отстаивать свою репутацию в суде.