Екатерина Алёхина: женский путь к звёздам Michelin

Екатерина Алёхина: женский путь к звёздам MichelinКомментарии
Село Ильинское, Подмосковье. Именно здесь находится ресторан Biologie с концепцией "ноль отходов".
Меньше года назад его открыла Екатерина Алёхина, ставшая в середине октября первой в России женщиной шеф-поваром со звездой Michelin.
Ресторан получил звезду, как "очень хороший ресторан в своей категории", а также "зеленую звезду" - этим знаком отмечают заведения, которые учитывают сезонность, сокращают пищевые отходы и используют инновации, заботясь о будущем. Но в планах Алёхиной - более дальновидный проект.
Екатерина открыла свой ресторан в 45 лет на свои собственные сбережения, около 1,5 млн рублей. Своим примером она показывает, что следование стереотипу "место женщины - на кухне" может указать на путь к звездам - звездам Michelin.
Алёхина - первая и пока единственная женщина шеф-повар в России, отмеченная звездой Michelin. Да и в мире в процентном соотношении, удостоенных престижным знаком отличия мужчин больше, чем женщин.
По словам ресторанного критика Елены Чекаловой, такое гендерное неравенство на кухне можно объяснить.
При этом, побывав в ресторане Biologie кулинарный блогер написала разгромный отзыв, сопроводив его фото-доказательствами, по ее мнению, неправильной подачи блюд и плохого качества продуктов.
В заключение Чекалова заявила, что теперь ее доверие к рейтингу Michelin подорвано. И связано это в том числе и с "политкорректной этикой" гида при присуждении звезды, так как шеф-поваром ресторана является женщина.
Ресторан возмутился таким отзывом и намерен отстаивать свою репутацию в суде.