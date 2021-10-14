В Москве сияют звезды Michelin

В гастрономической Библии для гурманов будут названия девяти ресторанов Москвы, которые получили звезды Michelin. Их обладателей объявили на торжественной церемонии, состоявшейся в концертном зале "Зарядье". У присутствовавших на сцене шеф-поваров эмоции зашкаливали. Кто смеялся, а кто плакал.

Российская столица станет первым городом страны и СНГ с ресторанами, отмеченными в престижном путеводителе.

Artest-Chef's Table и Twins Garden стали обладателями двух "мишленовских" звезд. Это значит, что в данных заведениях - отличная кухня, и такие рестораны стоит посетить даже отклонившись от маршрута.

По одной звезде (высокое качество кухни, стоит остановиться) получили рестораны "Сэлфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", и "Савва". Всем есть к чему стремиться. Предел мечтаний шеф-повара три звезды, когда гурманам рекомендуют предпринять отдельное путешествие с целью посещения такого ресторана или кафе.

Гастрономический гид Michelin, один из самых авторитетных в мире, выпускается с 1900 года. Эксперты анонимно посещают рестораны и делают о каждом из них подробный отчет. Рейтинг составляется в главном офисе, в Париже.