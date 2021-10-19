С мёдом во Франции дела не сладки

2021 год наметился катастрофическим для французского пчеловодства: по всей стране произведено по разным данным от 7000 до 9000 тонн, что является исторически низким показателем. Для сравнения, в 2020 году, который считался хорошим, было произведено в два раза больше. Но на этот раз весьма негативную роль сыграли плохие погодные условия весной и летом, вызванные изменением климата.

Во многих регионах Франции в этот плетнее тепло чередовалось продолжительными периодами заморозков, холода и дождя. "Пчелы не смогли извлечь всю пользу от цветения", - объясняют в UNAF, профсоюзе французских пчеловодов.

За исключением нескольких хороших лет - таких, как 2020 или 2014 - производство мёда во Франции постоянно снижалось в течение нескольких десятилетий. С примерно 35000 тонн в год в 90-х годах оно упало до менее 15000 тонн в 2013 году, достигло 9000 тонн в 2016 году, и вот - нынешний исторический антирекорд.

На пчелиные семьи сильно влияет изменение климата, появление хищных видов - таких, как азиатские шершни - а также массовое использование неоникотиноидных пестицидов. Они должны были быть запрещены во Франции в прошлом году, но правительство в итоге разрешило применять их для выращивания сахарной свеклы .

Но не сладки дела с мёдом не только во Франции. Во многих европейских странах в последние годы произошло значительное сокращение производства продуктов пчеловодства, в том числе и в ведущих в этой отрасли Турции и США. Этот контекст благоприятствует импорту мёда из Китая, мирового лидера. Но европейские пчеловоды говорят, что китайский продукт часто бывает низкого качества из-за добавления сахара.