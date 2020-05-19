Пчёлы в городе

Восемь ульев на фоне лондонского небоскреба. Они расположены на крыше четырехэтажного дома в Бермондси, на юге британской столицы. Ульи принадлежат сообществу Bermondsey Street Bees, поставляющему мёд в отели, рестораны и сувенирные магазины.

В Лондоне и его окрестностях у сообщества 84 улья. Инициатива была продиктована желанием сохранить пчёл, число которых в последнее время во всём мире стремительно сокращается.

"Мы, жители городов, где природный баланс очень хрупок из-за оказываемого со всех сторон давления, сейчас особенно остро осознаём, что должны помочь сохранить пчёл, обеспечить их присутствие в окружающей среде, а также подать пример другим людям", - говорит соучредитель Bermondsey Street Bees Сара Виндхэм Льюис.

В Лондоне мало зеленых насаждений. И пчеловоды стараются сами как можно лучше накормить своих питомцев. В нескольких минутах ходьбы от ульев находится сад, где Bermondsey Street Bees выращивает цветущие растения, деревья и травы, пригодные для пчел.

"Существует прямая связь между сокращением числа пчёл и исчезновением их среды обитания - диких цветов, - говорит ботаник Тревор Дайниз. - Уже известно, что только в Великобритании уничтожены 97% лугов. И это просто огромная потеря нектара и пыльцы в сельской местности. Поэтому такие места, как наши газоны или клумбы, приобретают особенную важность для пчёл".

Во время карантина для пчёл Вечного города начались настоящие римские каникулы. Они стали более многочисленными и здоровыми, а качество мёда значительно улучшилось, что говорит о качестве питания. В очистившемся от загрязнений воздухе пчёлы чувствуют запах цветов на расстоянии 2 километра, что вдвое больше обычного. В хорошей форме они встречают Всемирный день пчёл, который отмечается 20 мая.