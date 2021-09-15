В Киеве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии в память о жертвах массовых расстрелов во время Великой Отечественной войны. В руках некоторых - фотографии убитых родственников. Также участники шествия возложили цветы к памятнику "Менора". По разным данным, во время оккупации Киева немецкими войсками в Бабьем Яру были убиты от 100 до 150 тысяч человек, в основном евреев, цыган и военнопленных. В конце мероприятия прозвучала молитва, а люди выпустили в небо белых голубей, которые символизируют мирную жизнь.