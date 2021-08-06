Говорит и показывает Токио

Олимпиада в Токио из-за пандемии проходит без зрителей. Но Олимпийская вещательная служба и ее команда, состоящая почти из 8 тысяч человек работает круглосуточно, чтобы болельщики, не выходя из своих домов, могли погрузиться в атмосферу соревнований.

OВС может похвастаться полным нативным UHD HDR-производством с иммерсивным звуком, и одним из своих приоритетов служба считает прямое подключение болельщиков со всего мира, что дает им возможность поддерживать спортсменов на протяжении всего мероприятия.

Яннис Экзархос, исполнительный директор ОВС: _"Благодаря ускорению развития цифровых технологий во время пандемии, у нас появилось несколько идей, которые мы добавили к освещению Игр, в частности, несколько идей по использованию цифрового взаимодействия и цифровых технологий для подключения болельщиков со всего мира к местам проведения соревнований. _

Как только мы узнали, что иностранных зрителей не будет, а потом стало известно, что не будет даже японских зрителей, мы быстро нашли несколько решений, которые позволили нам помочь спортсменам почувствовать, что они не одни, потому что они действительно не одни. Да, в местах проведения соревнований нет физических зрителей, но за спортсменами следят сотни миллионов людей".

Энди Робини, Euronews: "Яннис, как спортсмены восприняли эту технологию?"

Яннис Экзархос: _''Прежде всего, глядя на болельщиков со всего мира и на их лица, на флаги их стран, на то, как они поддерживают спортсменов и улыбаются, я думаю, что это важно. Одно дело, когда выходишь на пустой стадион, и совсем другое, когда ты постоянно получаешь сообщения со словами поддержки. _

А еще тот факт, что они могут сделать пару шагов от игровой площадки и сразу же связаться со своими друзьями, со своими семьями, которые, возможно, находятся на другом конце света, я думаю, что это имеет уникальное значение".

По мнению исполнительного директора Олимпийской вещательной службы Янниса Экзархоса новая технология, внедренная в Токио останется в большом спорте надолго.