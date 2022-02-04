Успех летних Олимпийских игр в Токио — отсутствие катастрофических санитарных последствий — вдохновляет организаторов и участников зимних Игр в Пекине. Олимпийский комитет и власти Японии уверены, что токийские игры оказались безопасными — хотя у многих японцев мнение противоположное — и так или иначе, "белой" Олимпиаде дан зелёный свет.

На фоне омикрона в Пекин приедут не все, кто собирался — например, НХЛ не пустила профессиональных хоккеистов на уже третьи подряд Игры.

Те, кто пройдут тесты, примут участие в 109 соревнованиях в 15 дисциплинах.

Алексис Пинтуро, французский горнолыжник:

"Я получал медали на Олимпиадах, но среди них нет ни одной золотой. Так что это возможность наконец выиграть "золото", да, это будет моей главной задачей на этих Играх".

Олимпиада совпадает с пиком распространения омикрона, самого заразного из известных пока штаммов. Но в Китае, который известен политикой "нулевой терпимости" к ковиду, призывают не беспокоится.

На Играх спортсмены и члены делегаций будут жить в системе "замкнутого цикла": фактически в закрытом "пузыре", где из изолированных отелей их на спецтранспорте будут доставлять к местам проведения соревнований. В таком же. но совершенно отдельном "пузыре" окажутся иностранные болельщики. Задача — не допустить ни малейшего контакта между приезжими и китайцами. Даже кофе в отелях гостям приносить будут роботы.

Томас Бах, президент МОК:

"Мы можем чувствовать себя в безопасности благодаря системе "замкнутого цикла" и можем лишь рассчитывать на успех зимних Олимпийских игр, благодаря любезным китайским хозяевам".

Но если эпидемиологи претензий не предъявляют, то экологи Играми недовольны заранее: пекинская Олимпиада станет первой, где снег будет искусственным почти на 100%. Это означает огромный расход воды и электричества, а а также множество химических веществ, которые необходимы для создания и удержания искусственного покрытия.