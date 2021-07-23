Венгрия и Польша теряют верховенство права и демократию

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: На этой неделе 21 июля в Бельгии был отмечен национальный день, у многих был выходной, но атмосфера была не особенно праздничной. Минутой молчания почтили во вторник память 31 человека, погибшего в результате недавнего наводнения в Валлонии. Десятки остаются пропавшими без вести, очистные работы продолжаются.

"Величайшее" стихийное бедствие в Бельгии

Местные жители и члены правительства были в шоке. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден:

«Это одно из величайших стихийных бедствий, которые знала наша страна».

Еще одним печальным зрелищем были голодающие мигранты, находящихся на грани смерти. Под петицией с призывом спасти их были поставлены тысячи подписей.

Мигранты в Брюсселе прервали голодовку

В середине недели стало известно о том, что более 400 нелегальных мигрантов заключили соглашение с властями. Это предотвратило распад правительства, и все вздохнули с облегчением.

Хотя подробности сделки неизвестны, представитель голодавших по имени Ахмед сказали корреспонденту Euronews Джеку Парроку, что их просьбы о предоставлении убежища будут удовлетворены «из гуманитарных соображений».

«Соглашение даёт возможность этим людям без документов остаться в Бельгии, интегрироваться в её общество и воссоединиться со своими семьями. Эти люди смогут тогда урегулировать свой статус»

Это местная брюссельская история, но участники голодовки завоевали сердца и внимание прессы по всему миру. Музыканты и артисты выражали поддержку беженцам.

Североирландский протокол и переправа через Ла-Манш

Но миграция - деликатная тема. Кроме того, она и политическая, особенно в Великобритании. На этой неделе Соединённое Королевство заплатило Франции 62,7 млн евро, чтобы она удерживала у себя желающих нелегально добраться до него. Сделка была заключена на следующий день после того, как 430 человек переплыли Ла-Манш на утлых лодках.

Миграция была не единственной темой разговора на этой неделе между Великобританией и континентом. Снова обсуждался «брексит» и североирландский протокол.

Еврокомиссар, отвечающий за отношения с Соединённым Королевством, Марош Шефчович, сказал.

«Мы не согласимся пересмотреть протокол на переговорах».

Это был ответ ЕС на просьбу Великобритании переписать этот протокол, уже одобренный в рамках сделки по «брекситу». Еврокомиссия заявила, что это было бы ошибкой, и не проявила интереса к возобновлению переговоров, из-за которых кому-то пришлось бы отменить летние отпуска.

Не соблюдающие верховенство права страны теряют демократию

В реальности, у Еврокомиссии есть более серьёзные дела и внутренние проблемы, которые необходимо решить — это, в частности, Венгрия и Польша, а также соблюдение ими принципов правового государства. В своем ежегодном докладе о верховенстве права еврокомиссар по общим ценностям Вера Йоурова сообщила Euronews, что ситуация в Польше, Венгрии и Словении ухудшилась:

«Мы должны добиться того, чтобы в Европе все выборы были свободными и справедливыми. Надзор за электоральными процессами входит в мои полномочия. Мы не хотим, чтобы людьми манипулировали и им промывали мозги. Для этого нам нужно, чтобы независимые СМИ как следует работали в своих странах".

Чтобы объяснить детали, ко мне присоединился доктор Ян Уэйторс, профессор международного права в Католическом университете Лёвена.

Макмахон: Полагаю, вы читали доклад о состоянии верховенства права в ЕС, который был представлен Европейской комиссией на этой неделе. Вера Йоурова заявила, что в некоторых странах ситуация ухудшается. Но сначала расскажите нам, в каких страна ситуация улучшается?

...Зато у нас меньше коррупции

Уэйторс: Трудно назвать конкретных поборников верховенства права. Еврокомиссия ссылается на ряд позитивных событий в разных странах-членах. Они связаны с улучшением дисциплинарной системы для судей, цифровизацией юридических служб, прозрачностью судебных решений. Комиссия также отмечает, что в области борьбы с коррупцией 10 стран-членов ЕС входят в 20-ку наименее коррумпированных стран мира. Но в том же докладе Комиссия признает, что во многих государствах существует довольно много проблем в этой сфере. Причина не только в коронавирусе, но и он оказал влияние на процессы правосудия во многих странах, а в некоторых были приняты законы о чрезвычайном положении.

Макмахон: Почему так важно серьезно отнестись к этому докладу о верховенстве права?

Уэйторс: Верховенство права - один из фундаментальных ценностей, на которых построен Европейский Союз, и это вовсе не клише. Это правда. Прежде всего, европейским гражданам чрезвычайно важны принципы правового государства и основные ценности. Это подтверждают социологические опросы Евробарометра. Но верховенство права также очень важно, потому что оно обеспечивает демократическое функционирование ЕС и его стран-членов. Это тоже необходимое условие и, я бы даже сказа, предпосылка хорошего функционирования внутреннего рынка.

Макмахон: Если через год мы возьмем за отправную точку доклад Еврокомиссии о верховенстве права в 2020 году, ухудшится ли ситуация ещё больше, по вашему?

Уэйторс: Боюсь, что в краткосрочной перспективе мы не можем ожидать значительных улучшений. В ряде стран действительно существует системная проблема. В своём ежегодном докладе о верховенстве права Еврокомиссия констатирует факты. Это указывает на серьезные вызовы верховенству права. Я думаю, у неё должно хватить смелости указать, что в некоторых странах это действительно достигло системного измерения. Вот почему, например, Венгрия больше не считается полностью демократической страной. Польша фактически идёт по тому же пути. И пока мы видим не реальный разворот этих тенденций, а нечто противоположное.

Успехи вакцинации и основные права

Почти пришло время сотрудникам учреждений Евросоюза уходить на летние каникулы. Но вопросы верховенства права снова будут преследовать их в сентябре. А на этой неделе представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила хорошие новости:

«Согласно последним данным, в Евросоюзе получили все дозы прививок 200 млн человек. Это составляет 54,7% взрослого населения, которые полностью вакцинированы».

Это означает, что Еврокомиссия находится на пути к достижению цели привить 70% взрослого населения к концу сентября. ЕС даже обогнал Соединённые Штаты.

Но уровни вакцинации различаются от страны к стране. Усиливаются доводы в пользу обязательных прививок. Вместе с тем острее становится вопрос, будут ли они совместимы с нашими фундаментальными правами.