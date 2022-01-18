Глава Европарламента - на стороне большинства депутатов

Избранная председателем Европейского парламента Роберта Метсола до сих пор выступала против абортов. В её родной стране Мальте они запрещены. А большинство евродепутатов считают, что у женщины должно быть право выбора в отношении прерывания беременности. Наш корреспондент Грегуар Лори спросил у Метсолы, на какой стороне она теперь?

«Позиция парламента — это моя позиция. К примеру, я выразила эту позицию в случае с Польшей, когда закон об абортах был представлен в польский Сенат. Я поддержала эту позицию, потому что это была позиция парламента. Именно так я будут поступать на протяжении всего своего председательского срока. По этому вопросу позиция парламента однозначна и ясна, это и моя позиция».

В интервью Euronews Метсола также подчеркнула необходимость соблюдать по всему Евросоюзу принципы правового государств и демократии:

«Наша палата подтолкнула Европейскую комиссию к тому, чтобы обеспечить наличие механизма верховенства права. Он каждый год объективно оценивает с помощью объективных стандартов и механизмов ситуацию с верховенством права в каждом государстве-члене. Когда мы видим отход от общих ценностей и принципов правового государства, наш парламент всегда говорит об этом первым. Я могу заверить вас, что именно это будет происходить в течение следующих двух с половиной лет».

Отвечая на вопрос о необходимости восстановления связей граждан с главными европейскими учреждениями, спикер сказала, что только совместными усилиями властей и общества можно решить экономические и социальные проблемы, стоящие перед ЕС:

«Ко времени следующих выборов в 2024 году у каждого члена нашей палаты будет что показать своему электорату, когда станет известно, какие из приоритетов и наказов избирателей были реализованы».