"Стихия нас не сломит": городок Бад-Нойенар-Арвайлер борется с последствиями наводнения

Бад-Нойенар-Арвайлер, городок в юго-западной части Германии, пытается справиться с последствиями мощного наводнения. Собраться с духом и пережить беду, местным жителям помогает священник Йорг Мейрер. Кто-то остался без крыши над головой, кто-то потерял близких. Для каждого отец Мейрер находит слова утешения и поддержки. Стихия многих застала врасплох. В ряде случаев, молодым горожанам удавалось оказывать помощь пожилым людям.

Йорг Мейрер, священник: "Были старики, которые погибли в своих постелях, из-за того, что просто не смогли подняться, или потому, что не слышали рёва воды".

Мейер не исключает, что число жертв стихии в пострадавшем регионе может возрасти: "Речь идет и молодых людях, которые в последнюю минуту пытались помочь другим, и о тех, кто умерли в своих автомобилях: они хотели уехать, но вода поднималась слишком быстро. Кто-то погиб, оказавшись в подвалах своих домов. Нам предстоит столкнуться с этой реальностью в ближайшие дни, или недели. И для нас это будет еще одним потрясением".

По данным полиции, в районе Арвайлер наводнение унесло жизни 117 человек. 700 получили ранения и травмы. 170 жителей все еще числятся пропавшими без вести. В тяжелый час люди стараются держаться вместе. Падди Аманатидис - владелица пиццерии La Perla . Убрать мусор, отмыть помещение кафе, Падди помогают соседи. Да и сама женщина не теряет оптимизма.

Падди Аманатидис, владелица пиццерии La Perla: "Нам нужно все начинать сначала. Многие говорят, что даже не будут продолжать свое дело. Но моя сестра и я - мы сплоченная семья. Опускать руки для нас - не вариант. Мы пережили коронавирусную пандемию, и наводнение нас не сломит".

Разгребают завалы, и как-то налаживают жизнь в коммуне Шульд. Лиза Кулес и другие волонтёры готовят еду для пострадавших. Работа кипит каждый день.

Лиза Кулес, волонтёр: "Здесь мы кулинарим... Все для тех, кто остался без крыши над головой, ну и для волонтёров. Продуктов у нас много. Очень много. Еды хватит для всех. Людям надо помочь".

Ущерб от наводнения составил миллиарды евро. Правительство ФРГ намерено выделить 400 миллионов евро на оказание срочной помощи на устранение последствий стихии. Тысячи людей в пострадавших городах и деревнях надеются, что помощь, как и было обещано властями, будет оказана без бюрократических проволочек.