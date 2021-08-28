"Мы скорбим вместе с вами": траурная церемония в Ахене

В Германии почтили память жертв разрушительных наводнений. В городе Ахен прошла экуменическая служба, на которую были приглашены пострадавшие, спасатели и религиозные лидеры.

"Моя жизнь, все что было в ней хорошего и плохого, вся моя жизнь была разрушена за одну ночь в Арвайлере, и это стало самым ужасным испытанием. Да, я выжила, но какой ценой. С каждым днем становится понятнее глубина потери", — говорит жительница затронутого стихией района Ренате Штеффес.

В церемонии приняли участие канцлер Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Глава государства призвал бороться с изменением климата и обратился к пострадавшим родственникам погибших: "Мы всей страной поддерживаем вас и и переживаем о вас, и сегодня мы все страной скорбим вместе с вами".

Катастрофические наводнения затронули федеральные земли Рейнланд-Пфальце и Северный Рейн - Вестфалия. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750.