"Брексит" во вред и во благо: аналитики о будущем Британии и ЕС

Прошло пять лет c того момента, как Британия приняла ставшее для всех шоком решение покинуть Евросоюз. И до сих пор "брексит" доминирует в повестке Брюсселя. В программе "Глобальный диалог" - Бриджит Лаффан из Европейского университетского института (EUI) и профессор истории Нил Фергюсон, чтобы поговорить о будущем Европы.

Шона Маррей, Euronews:

К нам присоединилась Бриджит Лаффан. Приветствую вас. Доброе утро. Как вы думаете: "брексит" - событие историческое? Какие у него будут последствия? Через 20 или 30 лет станет ли это определяющим моментом для ЕС и Великобритании?"

Бриджит Лаффан, профессор Европейского университетского института (EUI): "Брексит" стал настоящим шоком. Все боялись, что будет эффект домино. Был страх, что это начало конца - дезинтеграции. И что уход Великобритании приведёт к расколу в европейском обществе. Но этого не произошло. На самом деле, ЕС был очень сплочённым, последовательным в том, как он справляется с "брекситом", и полон решимости продолжать начатое. Безусловно, для Евросоюза "брексит" - это потеря. Для сообщества было бы намного лучше, если бы Соединённое Королевство сохранило своё членство. Но выбор британцев нужно уважать.

Фактически "брексит" усложнил жизнь жёсткими евроскептиками по всей Европе. Бриджит Лаффан профессор Европейского университетского института (EUI)

"Тем не менее, в долгосрочной перспективе на развитии ЕС "брексит" не скажется. Фактически он усложнил жизнь тем, кого я бы назвала жёсткими евроскептиками по всей Европе. Внезапно даже Марин Ле Пен или Маттео Сальвини перестали высказываться за выход Франции и Италии из сообщества. То есть в перспективе - да, это потеря, геополитическая потеря. Ведь Евросоюзу приходится иметь дело с непослушным соседом. Но станет ли это тормозом для европейского проекта или для решений 27-ми или больше стран-членов ЕС? Я не думаю".

Шона Маррей, Euronews:

"Представляете ли вы независимую Шотландию членом Европейского союза?"

Бриджит Лаффан, профессор EUI:

"Касательно расширения, будет сложно, как и всегда. Но Шотландия соответствует критериям. У шотландцев проевропейский настрой. Так что присоединиться они могут относительно легко".

Шона Маррей, Euronews:

"Например, правительство Испании точно возразит по поводу законности референдума".

Шотландия соответствует критериям и может присоединиться к ЕС относительно легко. Бриджит Лаффан профессор Европейского университетского института (EUI)

Бриджит Лаффан, профессор EUI:

"Нет. Я не думаю, что испанские власти будут против. Шотландия может вступить в ЕС только в качестве независимого государства. Тут нет ничего общего с Каталонией, которую Мадрид твёрдо решил не отпускать. Так что законно Испания не может наложить вето на членство Шотландии".

Шона Маррей, Euronews:

"Бриджит Лаффан, спасибо вам большое за беседу в программе "Глобальный диалог". К нам присоединяется профессор истории Нил Фергюсон. Добро пожаловать. Итак, скажите нам, прежде всего, будет ли "бресксит" рассматриваться как историческое событие?"

Нил Фергюсон, историк:

"Конечно, так и будет. В конце концов, отказ через 50 лет от европейского проекта - серьёзный сдвиг в траектории британской политики. Но я думаю, что ещё большее значение "брексита" в том, что он устраняет одно из главных препятствий для остальных 27 стран-членов на пути к их дальнейшей интеграции, которым была Великобритания. Напомню, что она больше всех сопротивлялась интеграции налоговых систем и значительным сдвигам в направлении к созданию федеративной Европы".

Шона Маррей, Euronews: "Тогда в чём выгода Великобритании от "брексита"?

"Брексит" устраняет одно из главных препятствий 27 стран-членов на пути к дальнейшей евроинтеграции. Нил Фергюсон историк

Нил Фергюсон, историк:

"Что ж, этот вопрос я задавал ещё в 2016 году. Поскольку нельзя сказать, что соглашение о свободной торговле с Австралией заменяет полный доступ к единому европейскому рынку и членство в таможенном союзе. Я считаю, что ключевой вопрос - тот же, что, Доминик Каммингс озвучивал до своего политического краха. Сможет ли страна воспользоваться своим выходом из ЕС для воссоздания собственного госсектора? Интересный момент: в ходе дебатов по "брексту" широкая общественность так и не смогла понять, какие бюрократические препятствия, существавшие в стране, чинил Евросоюз, а какие - сама Британия".

"Когда в 2016 году я выступал против "брексита", часто говорил следующее. Люди думают, что развод решит все их проблемы. Но всякий раз выясняется, что проблемы, которые они связывали с браком, на самом деле, - их личные. И я думаю, что многие трудности, которые испытывает Британия, особенно это касается неэффективной работы Уайтхолла (на что Доминик Каммингс жаловался на протяжении многих лет), никуда не делись. "Брексит" от них не избавил".

Шона Маррей, Euronews:

"И, конечно, ещё предстоит убедиться в том, что "брексит" не представляет угрозы для безопасности и мира в Северной Ирландии. Не утихают споры по поводу североирландского протокола, над которым кропотливо работали, согласовывали с учётом Соглашения Страстной пятницы. Несмотря на все детальные разъяснения, британское правительство отказывается его реализовать. Что, по-вашему, нужно сделать Лондону и Брюсселю, чтобы выйти из этого тупика?"

Трудности, которые испытывает Британия, никуда не делись. "Брексит" не избавил её от проблем. Нил Фергюсон историк

Нил Фергюсон, историк:

"Что ж, быстро найти выход из этой ситуации очень сложно. Это всегда была комплексная проблема, решение которой устроит не все стороны. Я думаю, что Джо Байден в Корнуолле чётко дал понять, что в своих попытках отказаться от североирландского протокола Веикобритания не найдёт поддержки США. Я считаю, что рассматривать эту ситуацию надо так же, как если бы речь шла об отношениях Швейцарии с Евросоюзом. По-моему, от этой аналогии гораздо больше пользы, чем от всех тех, что проводились в последние пять лет".

Шона Маррей, Euronews:

"Да, но мы говорим об очень серьёзной угрозе того, что насилие вспыхнет вновь".

Нил Фергюсон, историк:

"Борис Джонсон - последний из длинного списка британских политиков, которые прожили почти всю свою жизнь в Англии и при этом не очень хорошо понимают суть проблемы Северной Ирландии. Как правило, в один прекрасный момент им преподносятся довольно жёсткие уроки. Как раз это мы наблюдаем сегодня".

"Для Бориса Джонсона, "брексит"- это гусыня, несущая золотые яйца. С его точки зрения, благодаря "брекситу", он оказался на вершине политического олимпа. Джонсон пошёл на риск ещё в 2016 году, дезертировав из правительства Дэвида Кэмерона. И это сработало, но только в его случае. Важно отметить следующее. Джонсон понял: всё то, что хорошо для севера Англии, гарантирует ему доминирующее положение во власти".

"Покуда это так, Борис не станет сыпать соль на рану и сеять раздор в Северной Ирландии. Поскольку с политической точки зрения это гораздо, гораздо менее важный для него вопрос. Это рискованно. Это может привести к новому витку насилия, о котором все мы вспоминаем с болью в сердце".