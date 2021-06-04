Гарри Поттер и фантастические твари ждут гостей

В Нью-Йорке открылся самый большой в мире магазин, посвященный Гарри Поттеру и фантастическим тварям. В первый день работы у магазина перед открытием выстроилась огромная очередь. Многие фанаты книг британской писательницы Джоан Роулинг приехали из других штатов. Магазин разместился на площади в 2000 кв.м. Здесь можно попробовать сливочное пиво — любимый напиток Гарри Поттера. Открытие должно было состояться еще в прошлом году, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.