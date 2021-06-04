Волонтёр в костюме клоуна учит мыть руки детей из трущоб

Волонтер Ашок Курми надевает костюм и маску клоуна и отправляется в мумбайские трущобы, чтобы объяснить живущим там людям опасность распространения коронавирусной инфекции и научить правильно мыть руки. По его словам, сотрудники муниципальных служб обычно проделывают такую работу с респираторами на лицах, чем пугают детей. В течении года Ашок Курми уже надевал костюмы Санта-Клауса, Микки Мауса и супергероев из комиксов, чтобы привлечь внимание к своей работе. Костюм клоуна оказался самым популярным. На покупку реквизитов он тратит треть своей зарплаты. Ашок Курми говорит, что обожает свое дело и обещает помогать людям до конца пандемии.
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