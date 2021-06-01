"Черепашки-ниндзя" доставляют бесплатные обеды врачам

Сотрудники одного из ресторанов в Тайбэе решили объединить кулинарию, волонтерство и косплей. Они доставляют бесплатные ланч-боксы медперсоналу и правоохранителям, нарядившись в костюмы популярных персонажей мультфильмов. "Человек-паук" и "черепашки-ниндзя" решили таким образом не только накормить тех, кто оказался на передовой в борьбе против пандемии коронавируса, но и немного поднять им настроение. Владелец ресторана отмечает, что, несмотря на отсутствие клиентов, он просто не мог никого уволить в столь трудные времена да и по-прежнему был вынужден платить за аренду помещения. Теперь, когда любой желающий может заказать несколько горячих обедов, чтобы отблагодарить врачей и полицейских, бизнес пойдет в гору, уверен он.