Многомиллиардные облигации ЕС: чем они помогут малому бизнесу и финансовым рынкам?

Спустя год с начала пандемии и локдаунов по всей Европе, мы хотим узнать, что на самом деле означают планы ЕС по восстановлению не только для малого бизнеса, но и для финансовых рынков Европы?

Гийом Дежарден находится в Словении, где инициатива ЕС SURE помогает сохранить рабочие места.

Рестораторы были вынуждены закрыться во время первого локдауна, но смогли сохранить своих сотрудников – и мы собираемся попробовать одну из их лучших пицц.

Но сначала подробнее о финансировании многомиллиардных программ ЕС по восстановлению.

Программы ЕС по восстановлению: что к чему?

Пандемия коронавируса потрясла европейскую экономику;

Программы по восстановлению SURE и "Следующее поколение ЕС" (NextGenerationEU) помогают странам построить более устойчивую экономику;

и помогают странам построить более устойчивую экономику; Для их финансирования Евросоюз выпускает пятилетние облигации на сумму до 850 млрд евро;

Заимствования на европейском уровне означают, что все страны ЕС получат доступ к этой помощи;

ЕС впервые заимствует столь большие суммы;

Это делает его новым крупным игроком на рынке суверенных облигаций и помогает укрепить международную позицию евро;

Высокий кредитный рейтинг ЕС плюс способность гарантировать означает, что покупка облигаций ЕС несет меньше рисков для инвесторов;

Они включают в себя социальные и "зеленые" облигации, а значит фонды придерживаются этих целей;

Окупится программа к 2058 году.

SURE и "Следующее поколение ЕС" помогают сохранить рабочие места

Около 2 миллионов предприятий смогли сохранить своих сотрудников - благодаря европейской инициативе SURE. Словения - одна из 18 стран-получателей чрезвычайных кредитов на сумму более миллиарда евро.

Гийом Дежарден отправился в одну из столичных пиццерий, где, несмотря на новый локдаун, обслуживают на вынос.

Грег Юркович вернулся в свою родную Словению из США в 2010 году, в Любляне он открыл два ресторана. Через год после открытия второго у Грега в подчинении было тридцать человек. Пандемия и локдаун посадили всех по домам на 6 недель. Но Грег во что бы то ни стало хотел сохранить свой персонал.

Мы должны были сохранить рабочие места по разным причинам. Во-первых, это наша обязанность. А во-вторых, что произойдет, если мы откроемся, а людей нет? Как нам обеспечить непрерывность бизнеса? Грег Юркович управляющий пиццерией Pop's Place

Правительство Словении субсидировало таких работодателей, как Грег, чтобы обеспечить зарплатой их сотрудников до повторного открытия, отчасти благодаря программе ЕС SURE.

Помимо официантов и поваров Грега, программа SURE в 18 странах помогла 25-30 миллионам человек сохранить свои рабочие места во время пандемии.

Целью SURE было защитить рабочие места во время кризиса.

Следующий шаг - план восстановления, известный как "Следующее поколение ЕС" (NextGenerationEU), который будет реализован в ближайшие недели.

На этот раз это не 100 миллиардов евро, а целых 750 миллиардов евро - в виде грантов и займов - распределенных по странам ЕС.

Инициатива SURE финансируется за счет выпуска взаимных облигаций ЕС в невиданных ранее масштабах.

Финансирование программы "Следующее поколение ЕС" (NextGenerationEU)будет более диверсифицированным, но оно также будет в значительной степени зависеть от выпуска облигаций на уровне ЕС.

Мы ожидаем, что на каждый потраченный евро мы сможем вернуть 2, 3, 4 евро в течение 5 или 10 лет в зависимости от инвестиционного выбора. Этот заем, естественно, будет выплачен за счет ускорения экономического роста, а также за счет новых форм налогообложения, которые ЕС в настоящее время выносит на повестку дня. Яснее станет после представления следующего бюджета ЕС Гийом Менуэ ведущий экономист по еврозоне, Citigroup

Эти облигации ЕС - часть государственного долга. Но не отдельных стран ЕС, а Европейского Союза в целом. Но возникает вопрос - а разве ЕС это не все страны-члены? Да, но заимствования под флагом ЕС успокаивают инвесторов. Это также означает, что все страны ЕС получают равную выгоду от восстановления.

Это также позволяет снизить процентные ставки, а значит - снизить затраты на возмещение.

Спрос на облигации SURE до сих пор более чем в 10 раз превышал предложение - хорошее предзнаменованием для облигаций "Следующего поколения ЕС" (NextGenerationEU). Их планируется выпустить уже этим летом - если Еврокомиссия получит зеленый свет.

Укрепить роль евро

Чтобы подробнее поговорить о заимствованиях ЕС для финансирования этих программ восстановления, мы поговорим с Еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом.

Когда Еврокомиссия начнет заимствование средств в Фонд восстановления?

— С нашей внутренней точки зрения мы готовы к началу июня. И я действительно надеюсь, что пока нет ничего, что мешало бы этой цели, мы можем начать выходить на рынки капитала в начале второго семестра.

По вашим словам, ничего не может этому помешать - но прямо сейчас есть две угрозы. Есть решение немецкого суда, что это неконституционно, и есть Польша, грозящая не ратифицировать план. Насколько серьезны эти угрозы?

— Я почти уверен, что это подтвердит и Карлсруэ, но прежде всего важно, чтобы они сняли свои претензии. И здесь я тоже уверен, - это будет сделано со временем. Если вы занимаетесь политикой, вы должны быть оптимистистами, и я один из них.

_Сейчас облигации, выпущенные для программы SURE, оказались очень успешными. Насколько вы уверены, что интерес инвесторов сохранится и к "Следующему поколению ЕС" (NextGenerationEU)?_

— В общем, был огромный интерес, и есть огромный интерес, потому что они также рассматривают евро и Европейский Союз как безопасный актив, как безопасную гавань. И это очень важно в такие времена. Также, очевидно, существует большой интерес к созданию некой альтернативы доллару, не в качестве средства для конкуренции, а для того, чтобы иметь альтернативы.

Как это повлияет на роль евро в мире?

— Я думаю, что влияние будет огромным. Мы выпустим как минимум более 800 миллиардов облигаций, деноминированных в евро, в таком объеме мы никогда этого не делали в прошлом, и это, безусловно, окажет огромное влияние на роль евро. Также на мировом рынке капитала - евро укрепится как реальная альтернативная валюта. И поэтому это окажет не только очень сильное экономическое, но и политическое влияние.