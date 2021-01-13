Кредит на работу

В фокусе внимания программы "Реальная экономика" - 100-миллиардный пакет помощи, который ЕС выделил на поддержание занятости во время пандемии.

С начала пандемии европейские правительства субсидируют заработную плату на местах путем принятия краткосрочных мер, речь идет о полном или частичном покрытии потерянного в карантин заработка. SURE, флагманская инициатива Еврокомиссии, стала настоящим вторым фронтом. Она обеспечивает поддержку национальных схем, в том числе и тех, которые адресованы частным предпринимателям. По линии программы экстренная финансовая помощь в виде займов на общую сумму в 90 с лишним миллиардов евро адресована 18 государствам-членам.

Комиссия занимает до 100 миллиардов евро на финансовых рынках, выпуская облигации с низкими процентными ставками. Этому способствует уверенный кредитный рейтинг ЕС. Затем европейский центр предлагает привлеченные средства государствам-членам на тех же условиях, на которых они были заимствованы. Эти облигации называются "социальными", поскольку они служат решению реальных социальных задач. Все оформленные в 2020 году займы должны быть погашены в период 2025 - 2051 года.

С октября прошлого года по этой схеме удалось аккумулировать почти 40 миллиардов евро. Одной из стран, пользующихся кредитом SURE, стала Литва. Наш корреспондент побывала в Вильнюсе, где познакомилась с предпринимателями, работающими на зеленом рынке.

Выжить и начать расти

Кристина и Довиле, сестры, открыли магазин растений в сентябре 2019 года. Через считанные месяцы в стране ввели первый локдаун, им пришлось резко затормозить. Кристина вспоминает: "Карантин стал шоком, но мы получили помощь для сохранения зарплат, а также субсидии для аренды. Это очень помогло, у нас появился шанс выжить".

До 90% зарплатного фонда магазина были покрыты субсидиями литовского правительства. Сестры заявили, что в 2020 году вышли лишь на половинный оборот, но смогли избежать банкротства. В планах - открытие второй точки и найм трех новых сотрудников

Довиле полна надежд: "Мы будем продолжать работать, у нас с есть интернет-магазин, мы должны держаться на плаву, с опорой на субсидии. Для Кристины , конечно, это вал бумажной работы".

На фоне роста госрасходов на поддержку малого бизнеса литовское правительство в свою очередь обратилось за помощью в европейскую программу SURE. Стране представлен заем на 600 миллионов евро под очень низкие проценты. Благодаря помощи ЕС Литва планирует в 2021 году выдать в общей сложности 900 миллионов евро на финансирование пособий и зарплатных дотаций, которые распределяются Государственной службой занятости.

Инга Балнаносиене, директор службы, уточняет: "Солидарность членов ЕС очень важна. Я думаю, что только с госбюджетом Литвы мы были бы в состоянии поддержать не больше 20% тех, кто сейчас нуждается в финансовой помощи".

Внештатники за боротом

Мартинас, внештатный фотограф, воспользовался этой поддержкой в первую волну пандемии, когда потерял 80% дохода. В отличие от штатных сотрудников, самозанятые люди получают от государства 250 евро субсидий в месяц, это - менее половины минимальной зарплаты.

Мартинас рассказывает: "Ну, это немного помогает, но не полностью, конечно. Я заплатил налоги, кое-какие счета, но этого недостаточно. Мне повезло, что у жены есть работа, она содержит всю семью".

Сегодня мужчина рассчитывает на вакцинацию, полагая, что улучшение санитарной ситуации позволит ему скорее вернуться в строй.

Тяжелое начало года

Наш следующий собеседник - комиссар по экономике Паоло Джентилони. Мы спросили его о перспективах для рынка труда и бизнеса.

Euronews: "Комиссар, вы были тесно вовлечены в разработку и внедрение механизма помощи Sure. Почему для вас это так важно?"

Без этих схем поддержки занятости социальные последствия кризиса в странах ЕС были бы просто гигантскими. Так что мы, конечно, эти схемы продвигали. Сделали так, чтобы страны-члены смогли с нашей помощью решительно отреагировать на возникшие риски. Мы видим что в ЕС не произошло пугающего роста показателей безработицы". Паоло Джентилони.

Euronews: "Но разве речь не идет о том, что мы просто откладываем массовые увольнения, массовую безработицу, которую пока держим под контролем?"

Паоло Джентилони: "Мы сдерживаем, и я думаю, это правильно. Когда вы находитесь в столь глубоком кризисе, нужно продумывать реакцию, выстраивать ее. Нужна стратегия содействия восстановлению экономики, и в первую очередь следует сохранять рабочие места".

Euronews: "В репортаже из Литвы мы видели. что индивидуальный предприниматель, Мартинас, не получает столько дотаций, сколько наемные работники. Как вы собираетесь уравнять их в правах?"

Паоло Джентилони: "Мы призываем страны-члены соблюдать паритет, но мы не вмешиваемся в схемы на местах, задачи программы SURE не в этом. Я в полной мере осознаю опасность того, что в кризис сформировались два полюса - тот, где работают крупные, средние компании, которые защищены дотациями, и тот, где находятся одиночки, внештатники, которые не защищены".

Euronews: "Как вы видите перспективы для наших рабочих мест, для бизнеса в Европе на новый год?"

Паоло Джентилони: "Пандемия все еще продолжается, несмотря на изобретение вакцин. Будущее экономики во многом зависит от того, насколько эффективной окажется прививочная кампания. Нам уже ясно, что в первый квартал года мы вступили в сложном контексте. Мы еще не вошли в V-образное восстановление, мы пока в фазе борьбы".