В ЕМА признали тромбоз редким побочным эффектом вакцины Johnson & Johnson

Связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом возможна, но преимущества её применения перевешивают риски. К такому выводу пришло Европейское агентство лекарственных средств.

По результатам проверки регулятор рекомендовал включить образование тромбов в список редких побочных эффектов препарата компании Janssen. Были изучены восемь случаев, зафиксированных в США. Это в основном женщины до 60 лет. Тромбоэмболические осложнения были выявлены у них в течение трёх недель после введения дозы.

Регулятор обозначил симптомы, на которые следует обратить внимание.

Сабин Штраус, глава комитета фармаконадзора EMA: "Симптомы - это одышка, боль в груди, отёки конечностей, постоянная боль в животе, также неврологические симптомы, включая сильные или непроходящие головные боли, ухудшение зрения, кровоподтеки на коже за пределами места укола. Люди, наблюдающие любой из этих признаков после вакцинации, должны обратиться за медицинской помощью. При раннем лечении врачи могут помочь пострадавшим поправиться и избежать дальнейших осложнений".

Выводы регулятора о безопасности вакцины в Еврокомиссии назвали "хорошей новостью для развертывания прививочной кампании". Согласно контракту, Johnson & Johnson поставит в ЕС 55 миллионов доз.