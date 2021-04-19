Бейрут эпохи упадка

Уличное освещение больше не работает и с наступлением ночи почти весь Бейрут погружается в темноту. Это — один из самых заметных признаков чудовищной деградации инфраструктуры ливанской столицы. Но он — не единственный. Дневной свет раскрывает довольно много неприглядных деталей. Так водителю автобуса Али каждый день приходится объезжать многочисленные дорожные выбоины:

«Машина на дороге всё время подпрыгивает из-за неровностей. Вот такие у нас улицы. Вы видите — всюду ямы. В этой стране нет будущего для молодёжи, да и не для кого нет будущего. Если у кого-то получается отсюда уехать, считай, что он вытащил счастливый билет».

Бейрутская инфраструктура деградирует уже много лет, но процесс ускорился в последние три года, отмеченных тяжёлым экономическим спадом. Девальвация ливанского фунта сократила реальные объемы городской казны. Частный капитал покидает ливанскую столицу и заключать подряды на починку дорого и освещения не с кем.

«Сейчас жить в Бейруте грустно и тоскливо, — рассказывает сотрудница магазина Элисар бу-Даргам. — Скоро он совсем опустеет, особенно здесь, на улице Хамра. Когда-то всякий человек, приезжая в Бейрут, первым делом направлялся на улицу Хамра. А сейчас посмотрите, здесь ничего не происходит

Но, конечно, не все бейрутцы могут позволить себе переезд в другую страну. 83-летний мастер по ремонту электроники Самир Хаддад с ностальгией вспоминает прошлое Ливана:

«Они всё развалили. Ливан был красивейшей страной. Если бы я мог жить за границей, я бы уехал к своим детям. Но я не могу там жить. Я люблю свою страну...»

Тяжёлая экономическая ситуация вызывает широкое недовольство правящим классом Ливана, который обвиняется в некометентности и коррупции. Но за прошедший после взрыва в бейрутском порту год ни одна политическая сила так и не смогла сформировать правительство, которое взяло бы на себя ответственность за наведение порядка.