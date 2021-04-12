В Индии опасаются роста числа случаев заражения коронавирусом

Сотни тысяч паломников-индусов совершили омовение в реке Ганг, воды которой они считают священными. Церемония стала частью фестиваля Кумбха Мела. Целью массового омовения эти люди называют очищение души и тела. Между тем Индия установила очередной антирекорд по числу случаев заражений коронавирусом за сутки. Инфекцию выявили у 168 912 человек. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 13,5 миллионов. По этому показателю Индия уступает только США, где зафиксировано более 31,1 млн заразившихся.