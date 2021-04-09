В Нью-йоркском ботаническом саду поселилась "танцующая тыква"

C годовой задержкой в Нью-Йоркском ботаническом саду открылась выставка "КУСАМА: Космическая природа". На ней представлены работы 92-летней японской художницы Яёи Кусамы, созданные как для интерьеров, так и для открытого пространства. По словам одной из организаторов, Карен Даубманн, "всем нам после тяжёлого года нужно вдохновение, и эта красочная, весёлая экспозиция даёт такую возможность". Яркие краски, причудливые цветы, у которых даже есть лица, - работы Кусамы не могут не вызывать улыбку. Любимцем публики в первый же жень стала "Танцующая тыква" - огромная тыква с щупальцами, сделанная художницей специально для нью-йоркского ботанического сада.