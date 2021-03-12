Албания: новый аэропорт или сохранение дикой природы?

Албания - рай для браконьеров. Но выстрелы и автомобили - не единственная угроза для птиц в лагуне Нарта и на близлежащем соляном болоте ... Мы встретимся с одними из самых известных орнитологов Албании, которые уверяют - развитие туризма выходит из-под контроля ...

Албания расположена на одном из важнейших маршрутов перелетных птиц между Европой и Африкой. Внутри этой охраняемой зоны планируют построить международный аэропорт.

К нам присоединился Ариан Маврики, известный фотограф дикой природы из Косово. Лагуна Нарта - одно из его излюбленных мест для фотоохоты.

Местный рыбак Виктор Мочка подготавливает сети на своей маленькой лодке. Его не пугает грандиозный проект аэропорта.

Как и многие албанцы, он верит в экономические выгоды от масштабного туристического развития на побережье.

Аэропорт выгоден нашим деревням и городам, он будет поблизости - и нам больше не придется ехать в аэропорт Тираны. Кроме того, здесь проложат улицу прямо к пляжу и построят множество отелей. Все это принесет рабочие места Виктор Мочка рыбак

Генеральный план правительства включает не только международный аэропорт, но и масштабное строительство отелей, причалов и туристических курортов.

Ученые, такие как Эральд Дзека из Албанского общества орнитологов и Зюдйон Ворпси, руководитель проекта природоохранной организации PPNEA, пришли в ужас. Это место - одна из крупнейших и наиболее важных экосистем водно-болотных угодий Албании и Средиземноморья.

Птицы используют эту часть адриатического маршрута перелета для миграции. И если мы поставим это место под угрозу, оно станет для них преградой Эральд Дзека Албанское общество орнитологов

Эти планы противоречат нашим национальным и международным законам. - Албания стремится стать членом Европейского Союза, и эти планы идут вразрез с директивами по птицам и среде обитания. Мы не можем позволить себе роскошь потерять такую жемчужину Зюдйон Ворпси руководитель проекта природоохранной организации PPNEA

Албания подписала «Соглашение о сохранении афро-евразийских перелетных водоплавающих птиц», которое касается 92 видов, обитающих в лагуне Нарта.

Но с приближением выборов политические партии, как правящие, так и основные оппозиционные силы, встают на сторону туристических промоутеров.

Экономика Албании выиграет от инвестиций в прибрежный туризм. Это одна из беднейших стран Европы, и регион остро нуждается в экономическом подъеме (для повышения доходов и возможностей трудоустройства).

Мэр Влёры представляет нам свой город как «будущую королеву средиземноморского туризма». Он возражает против аргументов орнитологов: новый аэропорт планируется построить на месте старого:

Аэропорт будет построен на территории, где много лет существовал, до 90-х годов, военный аэродром. – И как мэр, я твердо верю, что экономическое развитие этого города получит важный импульс от строительства воздушной гавани. И сделать это нужно в кратчайшие сроки Дритан Лели мэр Влёры

Дзека и Ворпси привозят нас на место бывшего и будущего аэропорта. Вот оно: Ландшафтный заповедник… этот природный объект в Албании мог бы стать частью международных экологических структур.

1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews 1 2 euronews

Здесь наблюдали за более чем 200 видами диких птиц…

Информация о военном аэропорте неверна, говорят Дзека и Ворпси:

Старый аэропорт был ненастоящий, скажем так, это был просто аэропорт для военной подготовки. Сейчас же они предлагают настоящий аэропорт с большим количеством самолетов. Мы не против аэропорта, мы против места, которое для него выбрали Эральд Дзека Албанское общество орнитологов

Это большая проблема для всей сети охраняемых территорий. Если мы создадим прецедент, строя везде, где захотим, «стратегические инвестиционные проекты» на охраняемой территории, потом это распространится и на другие районы Зюдйон Ворпси руководитель проекта природоохранной организации PPNEA

Чтобы убедить местных жителей передумать, орнитологи организовали акцию доброй воли: они раздавали профессиональные фотографии птиц в обмен на их чучела.

Владельцу "Таверны Дружбы" нравится идея нового аэропорта (в его глазах хороший инструмент для развития местного бизнеса). Но его не должны строить на охраняемой территории:

Я думаю, что лучше всего было бы построить аэропорт немного подальше. Здесь это повлияет на лагуну Нарта, которая находится совсем близко, изменит экосистему и затронет все виды, живущие в этом районе. Я думаю, что нужно построить аэропорт немного подальше Арсен Ламбро владелец ресторана "Таверна дружбы"

Соляное болото привлекает огромное количество крупных птиц, таких как пеликаны, цапли и фламинго – и существует опасность их столкновения с самолетами.

По всему побережью начинают строить отели. Стратегия страны по развитию туристической индустрии разрушает болотистую местность.

Сегодня Эральд Дзека работает с группой венгерских орнитологов. Албано-венгерское исследование по миграционным маршрутам началось шесть лет назад. Чтобы получить точные данные, сильных самцов птиц оснащают радиоизлучателями на солнечных батареях.

Но, несмотря на убедительные результаты таких исследований, албанские политики продолжают следовать своим инфраструктурным планам.

Пока Дзека проверяет сети на предмет окольцовывания большего количества птиц, давайте взглянем на отчет Европейской комиссии по стране, в котором подробно рассматривается законодательство Албании о «стратегических инвестициях», которые могут стать воротами для крупных капиталовложений в охраняемые районы. Комиссия выразила «озабоченность по поводу защиты биоразнообразия».

Ее разделяют около 37 организаций дикой природы по всей Европе (Албания, Хорватия, Сербия, Черногория, Германия, Косово, Греция, Босния и Герцеговина, Швейцария, Македония). Вместе они написали открытое письмо премьер-министру Албании.

Прибрежные районы Албании находятся под давлением: они планируют строить курорты и развивать туризм. Если это будет сделано, мы потеряем эти места обитания. Во время своего миграционного маршрута птицы останавливаются здесь для кормления и отдыха, а затем летят на другой континент и обратно. Мы должны защищать их, и делать это нужно сейчас Эральд Дзека Албанское общество орнитологов

Тирана - столица Албании. Если не произойдет никаких изменений, уязвимые популяции водоплавающих птиц еще больше уменьшатся - и может наступить день, когда некоторые виды переместятся из дикой природы в музеи.

Джерри Джемаль, руководитель проекта природоохранной организации PPNEA, показывает нам шилоклювку. Это один из видов, гнездящихся в этом районе, который, по его словам, больше не сможет размножаться, если аэропорт будет построен.

В детстве Ариан Маврики нашел раненую птицу. В его городке не было ветеринара, поэтому он отнес ее в местную больницу. Но доктор отказался помогать. Тогда маленький Ариан принял решение, изменившее его жизнь: он стал фотографом дикой природы. Ариан опасается, что, если близ лагуны построят аэропорт, он больше не сможет заниматься любимым делом.

Албания хочет стать членом Европейского Союза. Поэтому страна обязана соблюдать законы ЕС, в том числе европейские директивы, защищающие дикую природу и среду обитания.