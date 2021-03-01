Принц Филипп продолжит лечение в клинике святого Варфоломея

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп, госпитализированный две недели назад, переведен из клиники имени короля Эдуарда VII в больницу святого Варфоломея. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

Врачи продолжат лечить обнаруженную у герцога инфекцию (ее тип не уточняется) и проведут необходимые обследования. Ожидается, что принц пробудет в больнице как минимум до конца недели. В январе Букингемский дворец объявил, что Ее Величество с супругом седлали прививки от коронавируса.