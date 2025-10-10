Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Протесты в Марокко: молодежь требует отставки правительства и реформ

Акция протеста в Рабате, Марокко. 9 октября 2025 года
Акция протеста в Рабате, Марокко. 9 октября 2025 года Авторское право  Mosa'ab Elshamy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Mosa'ab Elshamy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В городах Марокко не прекращаются протестные акции движения "Поколение Z 212". Участники демонстраций требуют отставки правительства из-за роста цен и кризиса в сферах здравоохранения и образования.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Поводом к манифестациям, которые начались в конце сентября стал правительственный план по строительству стадиона к чемпионату мира по футболу. Он пройдет в 2030 году. Проект обойдется в пять миллиардов в пересчете на доллары.

Участник акции протеста в Рабате: "Для нас большая честь принимать чемпионат мира по футболу, но мы не должны поступаться своими правами. Например, мой отец обеспечивает меня медицинской страховкой и образованием, но мы не можем быть эгоистами. Мы должны выступать от имени тех, кому эти права не предоставлены. Мы должны продемонстрировать, что поколение Z — это не просто поколение технологий, но поколение, которое первым проявляет инициативу и дает возможность высказаться всем тем, кто требует соблюдения своих прав".

Участники протеста в Рабате призывают к реформам в системах образования и здравоохранения. 9 октября 2025 года.
Участники протеста в Рабате призывают к реформам в системах образования и здравоохранения. 9 октября 2025 года. Mosa'ab Elshamy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Поколение Z 212" опубликовало открытое письмо королю Марокко Мухаммеду VI. В нем содержатся призывы к монарху отправить в отставку правительство, освободить политзаключенных, привлечь к ответственности коррупционеров и провести реформы системы государственных услуг.

Демонстрации в Марокко начинались мирно, но в какое-то время переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ходе протестов погибли по меньшей мере три человека и около трехсот получили ранения. Сотни участников протестов были задержаны.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

