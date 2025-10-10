Протесты в Марокко: молодежь требует отставки правительства и реформ

В городах Марокко не прекращаются протестные акции движения "Поколение Z 212". Участники демонстраций требуют отставки правительства из-за роста цен и кризиса в сферах здравоохранения и образования.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Поводом к манифестациям, которые начались в конце сентября стал правительственный план по строительству стадиона к чемпионату мира по футболу. Он пройдет в 2030 году. Проект обойдется в пять миллиардов в пересчете на доллары.

Участник акции протеста в Рабате: "Для нас большая честь принимать чемпионат мира по футболу, но мы не должны поступаться своими правами. Например, мой отец обеспечивает меня медицинской страховкой и образованием, но мы не можем быть эгоистами. Мы должны выступать от имени тех, кому эти права не предоставлены. Мы должны продемонстрировать, что поколение Z — это не просто поколение технологий, но поколение, которое первым проявляет инициативу и дает возможность высказаться всем тем, кто требует соблюдения своих прав".

Участники протеста в Рабате призывают к реформам в системах образования и здравоохранения. 9 октября 2025 года.

"Поколение Z 212" опубликовало открытое письмо королю Марокко Мухаммеду VI. В нем содержатся призывы к монарху отправить в отставку правительство, освободить политзаключенных, привлечь к ответственности коррупционеров и провести реформы системы государственных услуг.

Демонстрации в Марокко начинались мирно, но в какое-то время переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ходе протестов погибли по меньшей мере три человека и около трехсот получили ранения. Сотни участников протестов были задержаны.