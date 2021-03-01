Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привился от коронавируса китайской вакциной

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса. В настоящее время для вакцинации в стране доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат. Именно вакциной китайской компании Sinopharm и привился Орбан.

В конце января Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии разрешил использование китайской прививки. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей и начавшей применение китайской вакцины.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что вопрос выбора поставщиков вакцины от коронавируса должен быть отделен от идеологии. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главами внешнеполитических ведомств Австрии, Чехии, Словакии и Словении в формате "Центральноевропейской пятерки".