Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привился от коронавируса китайской вакциной

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса. В настоящее время для вакцинации в стране доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат. Именно вакциной китайской компании Sinopharm и привился Орбан.
В конце января Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии разрешил использование китайской прививки. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей и начавшей применение китайской вакцины.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что вопрос выбора поставщиков вакцины от коронавируса должен быть отделен от идеологии. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главами внешнеполитических ведомств Австрии, Чехии, Словакии и Словении в формате "Центральноевропейской пятерки".
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