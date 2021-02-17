Каждый ребенок в Латвии получит 500 евро

Правительство Латвии одобрило выплату единовременного пособия всем детям в рамках закона о преодолении последствий распространения коронавируса. Эту поправку должен утвердить Сейм. Каждый ребенок получит 500 евро. Помощь выплачивается автоматически Агентством государственного социального страхования. Программа затронет 364 097 детей, на эти цели власти выделили 182 миллиона евро из бюджета на непредвиденные расходы.

"Это конкретное решение показывает, что у нас есть не только слова, что, выплачивая это пособие, мы действительно понимаем, в каком трудном положении оказались семьи из-за пандемии коронавируса", — заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Министерство благосостояния Латвии предлагает выплатить пенсионерам инвалидам единовременное пособите в размере 200 евро и намерено направить соответствующую поправку на рассмотрение коалиционного правительства. В республике до 6 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса.