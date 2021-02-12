"Брексит" душит торговлю с Евросоюзом

В Бельгии десятки лет успешно торговал британский супермаркет под названием Stonemanor. В минувшие выходные ему впервые пришлось временно закрыться. Из-за «брексита» в нём опустели полки. После того, как Соединённое Королевство вышло из Евросоюза, двум сторонам стало труднее обмениваться товарами. Грузовики, снабжающие Stonemanor, застряли на другой стороне Ла-Манша. Ещё в декабре их не подвергали досмотру.

«Мы получали 250 категорий продуктов, для которых таможни теперь требуют 250 различных типов документов, - сказал менеджер магазина Райан Пирс. - Всё эту нужно оформлять для экспорта из Великобритании и импорта сюда, в Бельгию».

Stonemanor продавал английскую мебель, шотландский виски, валлийские морепродукты. Похожие товары с этикетками на английском языке производит оставшаяся в ЕС Ирландия. Брюссельский супермаркет направляет теперь из Брюсселя заказы в Дублин.

«В понедельник мы получили ирландские сосиски и бекон, - продолжает Пирс. - Теперь мы ожидаем, что от ирландских мясников эавтра или послезавтра прибудет ещё несколько партий».

Но маршрут грузоперевозок удлинился, их стоимость возрасла. Значит, в итоге покупателю придётся платить больше. Польский эксперт по торговле предполагает, что поскольку «брексит» необратим, то и прежняя цепочка поставок вряд ли восстановится:

«Если вы клиент или компания из ЕС, и вы привыкли покупать товары из Соединённого Королевства, то вам придётся иметь дело с дополнительными документами и расходами, - сказала Анна Ежевска.- Но вскоре вы поймете, что можете купить аналогичный продукт по более выгодной цене в другой стране ЕС. После того, как вы совершите этот переход и начнёте покупать где-то ещё, вы вряд ли вернетесь и будете снова торговать с британцами когда-либо в будущем".

Победителями в этом соревновании становятся ирландцы, хотя они больше других в Европе опасались «брексита».

«Ирландии получает долгосрочные возможности, - сказал Шейн Хамилл из ирландской продуктовой палаты. - Мы ожидаем, что в следующие нескольких месяцев будет увеличиваться количество ирландской еды и напитков на европейских складах и в розничной продаже. Мы будем процветать после "брексита".

Пока верные клиенты Stonemanor хотят настоящего английского чая с бисквитами, и чтобы бюрократические процедуры в торговле между островами и европейским континентом поскорее упростились.