"Идеальный шторм" в английском саду

На материковой части Европы выращивание саженцев, особенно декоративных, ведется в промышленных масштабах.

Причина - более теплый, чем на Британских островах - климат.

Сейчас в Британии после "брексита" и во время пандемии магазины, торгующие товарами для садоводов, переживают то, что называется идеальным штормом, они находятся в ситуации, когда сложение неблагоприятных факторов дает возрастающий негативный эффект.

Бойд Дуглас-Дэвис, директор сети British Garden Centres: "Мы закупаем в Европе очень большую номенклатуру товаров, наши главные партнеры - это Нидерланды, Бельгия, Италия и Германия. Проблема в том, что бюрократическая процедура после января значительно осложнилась, и это вызывает рост цен и увеличение сроков поставок".

При этом спрос на продукцию растет, и кратно, а серия локдаунов вновь побудила британцев заниматься главным национальным хобби - садоводством; количество садовников-любителей увеличилось на три миллиона человек.

Из графства Кент, который называют еще "цветущим садом Британии", передает журналист Euronews Люк Ханрахан: "Эта многолетняя гвоздика выращивается на континенте, поскольку погода там лучше, чем в Британии. Ее прислали из Нидерландов, и сейчас ее цена увеличилась на 20% - только чтобы попасть в королевство, что вызывает панику у магазинах".

Почему?

Потому что на каждое растение, душистая травка, фруктовый саженец есть европейский сертификат. Но он не считается с недавних пор действительным в Британии.

Бойд Дуглас-Дэвис, директор сети British Garden Centres: "Все грузы такого типа, если они пересекают Ла-Манш, должны иметь так называемый санитарный паспорт, он сопровождает продукцию такого рода в Альбионе, но теперь дополнительно у нас действует национальный реестр, куда эти растения также должны быть занесены в момент, как они оказываются в любым из портов Соединенного Королевства".

Сады ждут солнечных дней и тепла, а садоводы и те, кто торгует товарами, которые им требуются, чтобы бюрократическая процедура была бы сведена к минимальным формальностям.