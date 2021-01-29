Европейский регулятор одобрил использование вакцины AstraZeneca на территории ЕС - заявление

Европейский регулятор одобрил использование вакцины AstraZeneca на территории ЕС. Это уже третья вакцина, получившая одобрение в ЕС, после препаратов компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

"С этим третьим одобренным препаратом мы еще больше расширили выбор вакцин, доступных для ЕС и государств-членов Европейской экономической зоны для борьбы с пандемией и защиты их граждан", - приводит слова исполнительного директора EMA Эмер Кук "Интерфакс".

Согласно документу, к выводам о безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca в предотвращении заражения COVID-19 специалисты пришли на основании анализа четырех клинических испытаний - в Великобритании, Бразилии и ЮАР. В испытаниях принимали участие примерно 24 тыс. человек.