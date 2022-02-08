В Оттаве неспокойно

Введение чрезвычайного положения в Оттаве не положило конец беспрецедентной акции протеста, которая продолжается здесь уже десять дней. Демонстрация против вакцинации, парализовавшая столицу Канады, началась с «Конвоя свободы» – выступления дальнобойщиков, возмущённых необходимостью вакцинации при пересечении американо-канадской границы. Теперь протесты переросли в требования снятия всех антиковидных ограничений и приняли антиправительственный характер.

– Я готов умереть здесь на улице ради того, чтобы у моих детей и внуков была свобода, это совершенно точно, – говорит один из протестующих. – Никаких сомнений… Мы видели вдоль дороги людей с плакатами. Они стояли там в десять часов вечера, в 40-градусный мороз со своими плакатами и говорили, что мы для них – единственная надежда. Мы, горстка дальнобойщиков с клюшками и флагами! Почему мы оказались в этой ситуации, как вообще до этого дошло?

Сотни грузовиков заблокировали территорию вокруг парламента страны, и мэр Оттавы обратился за помощью к федеральным властям. Полиция оказалась не готова к столь мощным выступлениям:

– Это просто катастрофа для жителей города и предприятий – заявил Питер Слоли, начальник полиции Оттавы. – Это должно прекратиться, и мы делаем для этого всё возможное. Нам нужна дополнительная помощь. Мы просим о помощи. Помощь начинает поступать, но пока этого недостаточно.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо настаивает на необходимости обязательной вакцинации. Оппозиция, пользуясь воспользовавшись отсутствием премьера, ушедшего на изоляцию после положительного теста, обвиняет его в «расколе, не виданном в стране прежде».