Протест хозяйки бельгийского кафе

Хозяйка этого кафе в Бельгии спит в своём заведении в знак протеста против многомесячной остановки работы её сектора в рамках борьбы с распорстранением коронавируса.

"Очень трудно сидеть сложа руки и смотреть, как с кажды днём вы теряете всё больше и больше", - говорит сказала Кристель Карион, сидя на краю своей кровати, установленной рядом с баром.

48-летняя женщина со вторника забаррикадировалась в своём кафе Amon Nos Autes в восточной деревне Пепинстер, чтобы привлечь внимание к тяжёлому положению, в котором оказались она и другие владельцы бельгийских баров и ресторанов.

Хотя правительство оказывает финансовую помощь барам, кафе и отелям в размере 2700 евро в месяц, в случае Кристель, после вычета налогов, этого недостаточно, чтобы выжить.

Согласно опросу, проведенному в прошлом году Foodservice Alliance, около 40% заведений общепита уже оказались на грани банкротства после первого локдауна. Они были закрыты с 19 октября, чтобы противостоять второй волне коронавируса, охватившей Европу. До этого они также закрывались на три месяца из-за первой волны в начале 2020 года.