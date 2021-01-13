Франция прививает врачей 50+

Месяц ожидания инъекции, которая длится секунды. В Лионе этот аллерголог представляет группу медиков старше 50 лет или тех, кто имеет хронические недуги: они допущены к вакцинации в одном из 4 центров, открытых неделю назад.

"Я делаю это и для себя, и для моих пациентов, семьи, друзей. - признается доктор Вероник Буассоне. - Конечно, мне и после прививки придется носить маску, потому что распространять вирус я по-прежнему могу".

Врач надеется, что вскоре ее примеру последуют и более молодые коллеги, пополнив армию из 300 медработников, уже прошедших вакцинацию в Лионе, третьем по величине городе Франции.

"У нас до сих пор есть врачи, медсестры, которые работают в реанимации, интенсивной терапии и очень подвержены риску подхватить ковид, - отмечает Бауссоне. - Да, они моложе 50 лет, но им важно оставаться здоровыми".

По плану, медработники группы 50+ плюс должны были пройти вакцинацию лишь в конце января. пропустив вперед приоритетную группу - персонал и постояльцев домов престарелых.

Однако растущее недовольство слишком вялым стартом прививочной кампании привело к коррекции графика. Вакцинацию решено проводить быстрее, хотя и с этим темпом Франция отстает от своих европейских соседей.

Перед прививкой необходимо записаться к врачу. Медики охотно дают разъяснения.

"Нам звонят чтобы задать вопрос: "У меня аллергия на такие-то продукты, для меня прививка безопасна?" Или спрашивают, можно ли делать прививку после уже перенесенного ковида. Нам нужно время, чтобы ответить", - рассказывает врач Клодин Паске-Волькманн.

Дозы вакцины хранятся в больничной аптеке и доставляются на места в соответствии с потребностями дня. К кампании допущены и частные врачи: в Лионе создан специальный центр, где вакцинируют медсестер, посещающих пациентов на дому, фармацевтов, других практикующих медработников.

Эта 66-летний фармацевт также находится на передовой борьбы с пандемией. Пройдя вакцинацию, она надеется убедить сомневающихся, которых видит каждый день.

"Некоторые говорят, что нами манипулируют, некоторые вообще считают, что это все фальшивка, - рассказывает Клэр Нэл. - Я подбадриваю их, говорю, идите, как только сможете!"

Сомнения выражает и небольшая часть медицинского сообщества. Профессор Кристиан Чидиак считает их беспочвенными: "Дебаты о скорости разработки вакцины можно закрыть раз и навсегда. Все исследования были проведены должным образом: 44 тысячи пациентов в испытаниях Pfizer/BioNTech, 33 тысячи - у Moderna. Административная работа вроде ускорилась, так что на данный момент меня все обнадеживает. Очевидно, что мы не знаем последствий для прошедших вакцинацию, скажем, через 5 лет, но это касается любого нового лекарства!"

До сих пор наблюдатели не выявили побочных эффектов вакцины. Следующий этап кампании начнется 18 января для людей старше 75 лет, живущих вне домов престарелых.