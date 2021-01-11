Кампания по вакцинации в Европе

Британия мобилизуется против коронавируса: ипподром в городе Эпсоме в 25 км от Лондона стал одним из медицинских центров, открывшихся в понедельник. Это свидетельствует о том, что власти активизировали усилия по прививке миллионов своих граждан.

На этой неделе более 600 тыс человек в возрасте 80 лет и старше получили или получат приглашения сделать прививку от коронавируса в подобных центрах по всей стране. Среди тех, кто уже воспользовался таким приглашением - 83-летний Майк Педди. Они призывает всех последовать своему примеру:

"Если все не будут вакцинироваться, то какой тогда смысл? Я не понимаю. Действительно не понимаю. Вакцинироваться должны все, мы должны действовать сообща, чтобы справиться с этим всем миром".

Поскольку дома для престарелых наиболее уязвимы перед эпидемией COVID-19, программа массовой вакцинации не может осуществляться здесь достаточно быстро. Число инфицированных растёт, и это создаёт дополнительные проблемы.

"Неделю назад я работала в выходные, и всё было совершенно нормально, - говорит медсестра Ева Коффи. - Все было хорошо. Но когда я вернулась на работу после дней отдыха, то просто пришла в ужас: на доске, где вывешены списки тех, кто у нас живёт, почти все имена были снабжены наклейками, означающими, что у них ковид".

В Германии и Франции в понедельник ожидали прибытия первых партий американской вакцины Мoderna, одобренной агентством ЕС по лекарственным средствам после критики в связи со слишком медленным развёртыванием кампании по вакцинации из-за нехватки доз препарата Pfizer.

Между тем коронавирус тоже не стоит на месте. После обнаружения британского штамма, который специалисты считают ещё более заразным, во Франции был обнаружен новый штамм мутировавшего вируса, отличный от британского .