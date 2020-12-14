Евродепутаты испытывают оптимизм по поводу сделки по "брекситу"

Истёк очередной крайний срок для завершения переговоров о «брексите», а они всё продолжаются без какого-либо нового ультиматума. Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сообщил в понедельник в Брюселе о достижении некоторого прогресса. Если удастся заключить соглашение, то его ещё должен изучить и ратифицировать Европейский парламент.

Депутат из Ирландии выразил готовность работать для этого в рождественские праздники:

«Эти переговоры подвергаются, вероятно, самой тщательной проверке за всю историю торговых отношений, - сказал Барри Эндрюс. - Мы хорошо знаем обсуждаемые проблемы. На дебаты может уйти гораздо меньше временеи, чем это было бы в случае любого другого типа торговой сделки. По-моему, предварительное парламентское одобрение было бы крайней мерой. Я считаю приоритетной задачей полностью подготовить и оформить договоренность до первого января ".

Сторонам ещё предстоит преодолеть разногласия по вопросам: контроль за выполнением соглашения, соблюдение правил справедливой конкуренции при допуске на единый рынок и рыболовство.

Испанский евродепутат считает, что Лондон и Брюссель успеют договориться:

«Я хочу передать мою уверенности переговорным делегациями обеих сторон, - сказала Инмакулада Родригес Пиньеро. - Конечно, они смогут достичь соглашения. Все этого ждут».

31 декабря закончится переходный период, и Великобритания перестанет вести себя как член Евросоюза, независимо от того, удастся ли заключить сделку.