«О положении Союза»: Европе важны вакцины и вакцинация

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Эта неделя принесла хорошие новости с коронавирусного фронта. Уже несколько вакцин от разных фармацевтических групп обещают быть доступными в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, при условии, что все прививки будут безопасны и эффективны, люди могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни к следующему лету. Уже планируется логистика для быстрейшего распределения миллионов доз.

Важны вакцины и вакцинация

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает эти медицинские события прорывом:

"Первые европейские граждане могут быть вакцинированы ещё до конца декабря. Наконец-то появился свет в конце туннеля. Вакцины важны, но важна и вакцинация".

Фон дер Ляйен поднимает здесь важный вопрос. А захотят ли люди получить прививку от Covid-19? Поразительно, например то, что до 50% недавно опрошенных французов выразили намерение отказаться от этого.

Некоторые считают сомнения по поводу вакцин оправданными, другие видят растущее движение против прививок, а также теории заговора, распространяемые в социальных сетях. Там можно прочесть невероятные вещи - например, то, что в Италии врачи и медсестры имитируют чрезвычайную ситуацию, связанную с коронавирусом.

Бдительная Меркель

В Германии, которую потрясали протесты против правительственных мер по обузданию вируса, политические круги обвинили канцлера Меркель в том, что она объединилась с темными глобалистскими силами для захвата власти.

Ангела Меркель посчитала необходимым сделать резкое предупреждение:

«Ситуация удручающая. Мы не должны её приукрашивать. Беспечность, самообман или популистские фантазии не только не соответствуют реальности, но и безответственны ».

Тем временем пандемия продолжает наносить ущерб экономике.

Один из наиболее пострадавших секторов - авиационная индустрия. Сейчас мы вступаем в сезон, когда люди совершают наибольшее в году количество поездок, но в этот раз авиакомпании перевезут лишь горстку пассажиров.

Мало того, что власти ограничивают передвижение, многие люди считают, что летать во время пандемии - просто неправильно.

Как Lufthansa обеспечивает безопасность

Ко мне присоединяется Кристина Ферстер, директор Исполнительного совета немецкой авиакомпании Lufthansa по клиентам и корпоративной ответственности.

Гробе: Позвольте мне начать с вопроса безопасности. Проведено несколько исследований распространения кронавируса в самолетах, и все они содержат много неопределенности. Общий вывод: летать безопасно, но только в идеальных условиях. Как решить эту проблему, как убедить людей вернуться в небо?

Ферстер: Безопасность действительно является нашим главным приоритетом. И мы видим, что наши клиенты нам доверяют. У нас налажены очень хорошие процессы; очень важно, чтобы эти процессы работали непрерывно. Мы ввели обязательное ношение маски, это ключевое требование, и мы можем обеспечить его соблюдение. Мы находимся на передовых позициях по тестированию, у нас проверенные рейсы, мы также предлагаем разные варианты страхования, которые позволяют пассажирам летать спокойнее.

Гробе: Введёт ли Lufthansa обязательную вакцинацию перед вылетом, как это сделала Qantas?

Ферстер: Мы не считает нужным говорить людям, что им делать. Зато мы надеемся на улучшение координации процессов во всем мире. Мы хотим дать людям возможность выбора. Мы работаем над различными вариантами тестирования. Мы присоединились к общей системы на основе приложения, которое станут доступным в следующем году. Это поможет отслеживать всё, что происходит, потому что для нас важна прозрачность. И тогда люди снова смогут много летать. А путешествия, в конце концов, - это ключ к глобальному миру.

Гробе: У многих пассажиров создается впечатление, что на протяжении многих лет они платили всё больше, а получали всё меньше - например, уменьшался багаж, исчезали бесплатные напитки и еда на ближних рейсах и т. д. Не настало ли время восстановить такие услуги?

Ферстер: За последнее десятилетие, поездки становятся всё более доступными. Мы очень рады такой демократизации путешествий, потому что теперь их могут себе позволить все. Это замечательно. Но при этом мы проявляем к пассажирам всё более индивидуальный подход, они сами выбирают уровень, содержание и стоимость обслуживания. Некоторые предпочитают очень низкую цену, а другим нужно больше выбора, больше вариантов.

Гробе: И, наконец, как этот вирусный кризис повлияет в итоге на вашу индустрию?

Ферстер: В начале кризиса многие говорили: «Как хорошо, что мы теперь работаем дома, проводим виртуальные встречи, как это здорово..." Но теперь всё больше людей хотят вернуться к прежнему порядку, говорят, мол это не то, что настоящие встречи, нам не терпится снова встречаться лично. И я прихожу к заключению, что да, есть много способов удалённой связи, но ничто не сравнится с непосредственными контактами. Мы также видим, как важны воздушные перевозки для глобальной экосистемы. Подумайте только о предстоящей доставке по всему миру вакцин. В этом гражданская авиация будет играть решающую роль. Я очень благодарна нашим сотрудникам за то, что они проявляют такой сильный дух в преодолении этого кризиса, а он он очень велик.

Гробе: Чем больше самолетов мы увидим в небе в ближайшие месяцы, тем сильнее будем верить, что пандемия находится под контролем.

Превращение Сада Англии в её туалет

Теперь я хочу показать вам снимки из окрестностей британского города Ашфорд, примерно в 50 километрах к западу от Дувра. Это место не для нового аэропорта, а для крупной стоянки грузовиков. Её строит правительство на тот случай, если после «брексита» на дороге к Ла-Маншу и обратно возникнет гигантский затор. Вы можете спросить, необходимо ли это. Так вот, французская пограничная полиции провела на этой неделе генеральную репетицию будущих иммиграционных процедур. Результатом стала восьмикилометровая пробка.

Скоро водителям-дальнобойщикам придется ставить штампы в паспортах, проверять их путевые листы, досматривать их груз – всё это занимает много времени. Местные власти предупредили, что Кент может превратиться из сада в «туалет Англии» ...

Но может быть, все вздохнут с облегчением, если удастся заключить торговую сделку до наступающего в конца года крайнего срока".