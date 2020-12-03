Вакцинация: Лондон сказал "да"

Этот момент в Лондоне назвали историческим: британские власти одобрили применение вакцины против Covid-19, несмотря на то, что столь быстрое решение вызывает вопросы.

Дав добро на экстренное использование вакцины, разработанной американским производителем лекарств Pfizer и немецкой компанией BioNTech, Великобритания обогнала Соединённые Штаты по крайней мере на неделю, но спровоцировала обвинения в том, что она ставит скорость выше гарантии безопасности

Премьер-министр Борис Джонсон однако уверен: решение правильное.

"Мы ждали и надеялись, что наступит день, когда светочи науки определят нашего невидимого врага и дадут нам оружие, чтобы не позволить этому врагу делать нас больными. И вот учёные нам это оружие дали", - сказал в четверг Джонсон.

Министерство здравоохранения Великобритании объявило, что самая масштабная программа массовой вакцинации в истории страны будет запущена на следующей неделе, начиная с наиболее уязвимых. Оправдывая столь быстрое решение своего ведомства, Мэтт Хэнкок сказал:

_""Мы провели все необходимые проверки для обеспечения безопасности, и процесс шёл своим чередом, мы лишь ускорили его из-за "брексита". _

Этот довод поддержали однопартийцы-консерваторы, но в Берлине его сочли неубедительным. Министр здорвоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил:

"Что касается наших британских друзей - я говорю об этом потому, что прочитал некоторые комментарии о вакцине и брексите - хочу напомнить,что BioNtech - это европейская разработка, финансируемая Европейским союзом. А значит, если продукт из Европейского Союза настолько хорош, что он так быстро был разрешен в Великобритании, то это лишь доказывает: именно европейское, международное сотрудничество лучше всего справляется с кризисом".

В связи с тем, что в некоторых районах Великобритании всё еще растёт число инфицированных и умирающих от последствйи Covid-19, вакцинация рассматривается как единственный выход из эпидемиологического кризиса. Британский Минздрав подчеркнул, что при оценке безопасности препарата были соблюдены все предосторожности, и правительство надеется, что результат не заставит себя долго ждать.