Филиппины под ударом тайфуна "Вамко"

Наводнениями, перебоями в электроснабжении и остановкой общественного транспорта на Филиппинах обернулся тайфун "Вамко". Закрыты морские порты и аэропорты. Как передаёт ТАСС, парализована жизнь в столичном регионе, приостановлена деятельность госучреждений.
Из зоны бедствия были эвакуированы более 300 тыс. жителей. Сообщается о пострадавших, не обошлось без жертв. Это уже 21-й тайфун, который обрушился на Филиппины в этом году. В октябре тропический шторм "Гони" привёл к гибели по меньшей мере 25 человек.
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