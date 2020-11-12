Буйство красок: Сад чудес в Дубае приветствует гостей

Море зелени и цветов. Сад чудес в Дубае снова приветствует посетителей. Здесь великое множество кустарных скульптур: от слонов до персонажей диснеевских мультфильмов. Нельзя пройти мимо и не восхититься цветочным Airbus A380 (масштабная инсталляция внесена в Книгу рекордов Гиннесса). Сад чудес - одно из любимых мест для встреч и прогулок. Каждый сезон, а это уже девятый, цветочные композиции обновляются. Увидеть эту красоту можно с середины ноября по май. Сад чудес в Дубае ежегодно посещают 1,5 миллиона человек.
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