Буйство красок: Сад чудес в Дубае приветствует гостей

Море зелени и цветов. Сад чудес в Дубае снова приветствует посетителей. Здесь великое множество кустарных скульптур: от слонов до персонажей диснеевских мультфильмов. Нельзя пройти мимо и не восхититься цветочным Airbus A380 (масштабная инсталляция внесена в Книгу рекордов Гиннесса). Сад чудес - одно из любимых мест для встреч и прогулок. Каждый сезон, а это уже девятый, цветочные композиции обновляются. Увидеть эту красоту можно с середины ноября по май. Сад чудес в Дубае ежегодно посещают 1,5 миллиона человек.