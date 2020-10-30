Теракт в Ницце разбередил старые раны

Цветы и свечи неcли в пятницу жители Ниццы и гости города к базилике Нотр-дам, где накануне террорист лишил жизни трёх человек: 55-летнего ризничего и двух прихожанок 60 и 44 лет.

"Надо наказывать и строго за подобные преступления, - говорит армянский священник Хачатур Богосян, - других вариантов нет. Потому что всякий раз, когда мы прощаем, их становится все больше - везде, не только во Франции, во всем мире. Это неприемлемо"...

Террорист, 21-летний нелегальный мигрант из Туниса, попавший во Францию из Италии, находится в критическом состоянии в больнице. В пятницу вечером полиция задержала двух мужчин 35 и 47 лет, которые накануне нападения выходили с ним на связь.

"Совет обороны решил усилить бдительности и мобилизовать 3500 жандармов-резервистов, которые с понедельника поступают в распоряжение префектов, а также 3 500 мобильных полицейских, которых направят на охрану объектов", - заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Состояние глубокого шока, к сожалению, слишком хорошо знакомо жителям Ниццы, - передаёт наш корреспондент Анелиз Боржес. - Они помнят, как 14 июля 2016 года на Английской набережной погибли 86 человек".

Тьери Вималь потерял 4 года назад дочь: "Естественно, сейчас я нахожусь под властью эмоций, а в таком состоянии трудно принимать здравые решения. Должно пройти время. Я сейячас не излагаю какие-то истины, я просто - как и многие здесь - хочу, чтобы всё это скорее кончилось"...

Власти Ниццы приняли решение открыть базилику Нотр-дам в эти выходные, на праздник Всех Святых.