Теракт в Ницце: личность нападавшего установлена

Французские правоохранители установили по карточке итальянского Красного Креста личность террориста, накануне убившего в Ницце, в соборе Богоматери троих человек .

Выяснилось, что нападавший прибыл на Лампедузу 20-го сентября, и уже 9-го октября перебрался во Францию. Итальянские власти заявили, что 21-летний злоумышленник рожден в Тунисе и что его обязали покинуть Апеннины. На территории Франции он находился нелегально. Это передает AFP со сслылкой на прокурора республики Жан-Франсуа Пикара.

Камеры видеонаблюдения железнодорожного вокзала зафиксировали злоумышленника около семи утра в четверг, он вышел из здания около четверти девятого, в церковь, которая находится в нескольких сотнях метров от вокзала, он вошел в половине девятого.

Он был вооружен ножом, длина лезвия которого составляла 17 сантиметров.

Он отрезал голову 70-летней прихожанке, нанес множественные ножевые ранения пономарю, который погиб на месте, и еще одной женщине, которой было 44 года, бразильянке, матери троих детей, хотя она сумела выбежать из церкви и забежать в ближайший бар. Там она и скончалась.

В Ниццу немедленно вылетел президент Франции Эммануэль Макрон, там он заявил: "Во Франции есть лишь одна община - это французы. И я хочу заявить всем французским гражданам, вне зависимости от их вероисповедания, что мы должны сохранять единство перед лицом подобной угрозы".

Из неофицициальной столицы французской Ривьеры передает журналистка Euronews Анелиз Боржес: "Пока Макрон рассуждал о национальном единстве перед лицом угрозы терроризма, жители Ниццы, и главным образом те, кто исповедуют католицизм, говорили о гневе и о том, что правительство обязано делать усилия, чтобы их защитить".

Настоятель церкви Св. Петра Жиль Флорини говорил без обычной сдержанности, к которой его обязывает сан: "Мое первое чувство - возмущение, поскольку мы все знали, что драма, подобная этой, грядет. Лучше такого рода трагедии стараться предотвращать, чем потом рассуждать о последствиях. Мы знали, что случившееся неминуемо, но никто не пошевелил даже пальцем, чтобы нас защитить. Пора, наконец, снять розовые очки и посмотреть реальности в лицо".

Теракт в Ницце был совершен менее двух недель спустя после убийства учителя Самюэля Пати, которому отрезал голову 18-летний Абдуллах Анзоров, в марте этого года, по достижению совершеннолетия получивший во Франции статус беженца.

Это второй теракт, совершенный исламистами в здании католического храма.

Четыре года назад в Сент-Этьен-дю-Рувре (это Нормандия) в церкви Святого Стефана двое вооружённых ножами боевиков взяли в заложники пять человек, среди которых был один священник, две монахини и два прихожанина. Настоятелю храма 85-летнему Жаку Амелю нападавшие перерезали горло.