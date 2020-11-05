Макрон предлагает пересмотреть правила Шенгена

Париж усилит безопасность на своих границах после серии нападений в Европе, два из них были совершены во Франции. Президент Эммануэль Макрон посетил приграничную с Испанией зону в сопровождении главы МВД Жеральда Дарманена и госсекретаря Франции по европейским делам Клемента Бона, призвав пересмотреть правила беспаспортной Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Евросоюза.

"Я за такое решение, и я внесу на декабрьском саммите ЕС соответствующее предложение, с тем, чтобы мы полностью пересмотрели Шенген, переосмыслили его организацию, усилили охрану на внешних границах сообщества, в том числе за счёт настоящей полиции безопасности и усиления контроля за соблюдением наших правил, а также за счет успешной организации совместной работы наших министров внутренних дел и сил безопасности, чтобы Европа могла функционировать в этой сфере намного более сплочённо".

Макрон планирует увеличить численность сил безопасности на границах Франции с её соседями по ЕС с 2 400 до 4 800 человек. На прошлой неделе страна объявила самый высокий уровень террористической опасности после того как в церкви Ниццы были убиты три человека. Подозреваемый, мигрант из Туниса, прибыл в Италию через Средиземное море, а затем перебрался во Францию по суше.

Двумя неделями ранее недалеко от Парижа учитель истории был обезглавлен чеченским беженцем. А в понедельник в Вене четыре человека погибли от рук 20-летнего стрелка, у которого было двойное гражданство Северной Македонии и Австрии.