Скелет аллозавра продан за рекордную цену в Париже

На аукционе "Друо"в Париже за рекордную цену в 2 млн 525 тысяч евро продан редкий скелет аллозавра. Окаменелые останки аллозавра возрастом 150 миллионов лет были найдены в американском штате Вайоминг. 70% костей ‒ настоящие, остальную часть скелета специалисты доработали с применением специальной технологии. Этот скелет читается одним из самых полных и больших по размеру. Его длина ‒ десять метров, а высота ‒ три с половиной.